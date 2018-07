Le Mans, France

Un homme a été tué à son domicile, dans le quartier Chasse Royale, au Mans, jeudi soir. Il a été roué de coups et est mort à l’hôpital des suites de ses blessures.

Cet homme, âgé d'une trentaine d'année, a été retrouvé devant la porte de son appartement, situé au rez de chaussée de cet immeuble, situé au 42-44 rue des Cochereaux. Il a été frappé à de nombreuses reprises.

Une dispute qui tourne mal

Les causes de ce déchaînement de violence ne sont pour l'instant pas connues, mais les témoins évoquent des insultes échangées à plusieurs reprises avec quatre hommes, un peu plus tôt dans la soirée. Puis les cris cessent, avant que les pompiers ne soient prévenus et arrivent vers 23 heures.. L'homme gît alors au sol, il est grièvement blessé, et est transporté à l’hôpital mais n'a pas pu être sauvé.

La police a apposé les scellés sur la porte du domicile de la victime. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Vendredi matin, les traces de l'affrontement étaient encore bien présentes, "J'ai vu plein de sang, je me suis dit mais qu'est ce qu'il s'est passé", confie un habitant de l'immeuble. Sur la porte du logement, les policiers ont apposés les scellés, où l'on peut lire, tentative de meurtre.

Quatre hommes interpellés

Le parquet a ouvert une information judiciaire. Quatre suspects ont été interpellés, et et trois d'entre eux ont été présentés au juge des libertés et de la détention, en vue de leur mise en détention provisoire samedi soir. Parmi les suspects, un mineur, et un homme déjà condamné pour meurtre par le passé. Deux d'entre eux ont été interpellés vendredi, dans l'immeuble voisin de celui de la victime.