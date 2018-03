Le Mans : Un incendie dans un immeuble du centre-ville

Par Pierre-Antoine Lefort, France Bleu Maine

Un incendie s'est déclaré ce mercredi soir, rue Jeanne D'Arc, dans le centre-ville du Mans. Un appartement a été complètement détruit par les flammes, le second plus légèrement touché. Un homme a été intoxiqué par les fumées, et conduit à l'hôpital.