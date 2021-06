Le Mans : un kayak se retourne sur la Sarthe, une personne est portée disparue

Les plongeurs sont descendus plusieurs fois ce dimanche après-midi, mais sans résultat. Une femme d'environ 35 ans n'a pas été retrouvée après être tombée dans la Sarthe en tout début d'après-midi dimanche 6 juin. Un kayak, loué par un couple, s'est retourné au niveau d'un barrage entre le quai Louis Blanc et le quai Ledru-Rollin, mais une seule personne, un homme âgé de 35 ans, a pu être remontée et transférée au Centre Hospitalier du Mans, malgré la présence de 34 pompiers et une opération qui s'est poursuivie jusqu'à la jonction de la Sarthe et de l'Huisne.

Intervention des plongeurs pour tenter de retrouver la deuxième personne. © Radio France - Steven Gouaillier

Pour l'instant, les circonstances du retournement restent inconnues. Les recherches ont été suspendues un peu avant 18h.