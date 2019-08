Le Mans : un mineur sarthois interpellé pour une tentative de vol avec violence

Le Mans, France

La tentative de vol à l'arraché a eu lieu peu avant 21h30, mercredi soir, au Mans. Une femme finit de retirer de l'argent à un distributeur de billets de l'avenue du Docteur Jean Mac. Elle sent une présence arriver derrière elle. Un jeune sarthois de 17 ans tente de lui arracher son sac à main. Comme elle ne lâche pas son sac, son agresseur la frappe.

Des voisins arrêtent le voleur

Des voisins arrivent, alertés par les cris de la victime. Ils immobilisent le jeune homme et appellent la police. Il est immédiatement placé en garde à vue. Là, il est entendu et reconnaît les faits de tentative de vol et de violences.

Ce jeune ne vient pas du Mans, mais d'une ville alentour. Après sa garde à vue, il a été remis à son père. Il passera devant le juge des enfants le 13 novembre 2019.