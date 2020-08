EN DIRECT : mort d'un policier au Mans en intervention, Darmanin se rend sur place

Un policier a été tué au Mans dans la Sarthe ce jeudi peu avant 4 heures du matin. Il a été percuté par un véhicule qui tentait de prendre la fuite, ont appris nos confrères de France Info.

Aux alentours de 3h40 du matin ce jeudi, trois agents de l’unité police secours du Mans ont été appelés par les pompiers pour assister un conducteur ivre, qui s'était endormi en pleine voie. Les faits se sont produits avenue Olivier Heuzé.

Selon nos confrères de France Info, le policier a tenté de retirer la clé du contact : le conducteur a enclenché la marche avant, accéléré et traîné le brigadier qui a percuté un mur. L'homme est mort sur place, le conducteur interpellé dans la foulée.

Eric M. exerçait comme brigadier au Mans depuis deux ans. Il était âgé de 43 ans et père de trois filles.

Le conducteur déjà condamné deux fois

L'automobiliste mis en cause est âgé de 26 ans. Il a déjà fait l'objet de deux condamnations. Une en 2015, pour conduite sous emprise de l'alcool et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. La seconde pour outrage et rébellion, en 2018.

Il est en garde à vue ce jeudi matin pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne dépositaire de l'autorité publique. La peine encourue de 20 ans de réclusion criminelle.

Gérald Darmanin attendu au Mans ce jeudi matin

Ce jeudi matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée Marlène Schiappa seront en déplacement au Mans, à l'hôtel de police. Ils sont attendus à 10h30.

Dans un tweet publié ce jeudi matin, le ministre de l'Intérieur fait part de sa "profonde émotion".

Réaction également du Premier ministre Jean Castex, qui déclare que "la Nation a perdu un de ses héros du quotidien".

Dans un tweet et communiqué, le maire du Mans Stéphane Le Foll présente "ses sincères pensées aux forces de police du Mans et de la Sarthe qui viennent de perdre l'un des leurs".