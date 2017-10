Le Mans : un trafic de drogue démantelé aux Sablons

C'était un point de deal de cannabis aux Sablons où se rendaient chaque jour une cinquantaine de clients. Après 4 mois d'enquête, les policiers du Mans ont démantelé ce réseau cette semaine. 7 personnes ont été interpellées. Elles seront jugées lundi en comparution immédiate.

Un réseau de trafic de drogue a été démantelé sur Le Mans. 7 personnes, âgées de 20 à 30 ans, ont été déférées ce vendredi après midi au Palais de Justice du Mans. Cela fait suite à l'importante opération de police menée mardi en fin de journée rue Lagrange dans le quartier des Sablons. 50 policiers et 2 équipes cynophiles avaient alors été mobilisés pour interpeller les membres de ce réseau, placé sous surveillance depuis juillet.

Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de saisir 130 grammes de cannabis et 66 000 euros en liquide. "Même si les quantités de drogues récupérées sont relativement modestes, c'était un trafic conséquent, avec une cinquantaine de clients par jour, qui générait environ 30 000 € par mois. Cela gangrenait le quartier et on ne peut pas accepter du deal comme ça au milieu des immeubles et à proximité des écoles" estime Yvon Ollivier, procureur de la République adjoint du Mans.

Les 7 personnes interpellées, dont la tête du réseau qui reconnait les faits, seront jugées lundi en comparution immédiate. Enfin une trentaine de clients seront également poursuivis indique le parquet.