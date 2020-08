Le Mans : un voleur interpellé après un vol d'outils chez des particuliers

Un voleur pris la main dans le sac lundi 3 août, aux alentours de 4 heures du matin, dans le centre-ville du Mans.

Une patrouille de police croise un jeune homme, près de la Rue Nationale ; celui-ci abandonne alors un sac à dos entre deux voitures. Les policiers trouvent dans le sac trois perceuses et un perforateur. Ils y découvrent également des papiers, indiquant l'identité et l'adresse du propriétaire de ces outils. Des particuliers qui habitent tout près du lieu d'interpellation.

Un jeune homme déjà condamné pour des faits de vol

Le jeune homme avait en fait enjambé le mur de la maison et avait volé ces outils dans le garage. Aux policiers, il a d'abord affirmé être un mineur isolé, sans domicile fixe. Après son interpellation et relevé de ses empreintes digitales, la police découvre que le jeune homme est connu de la justice pour des faits de vol sous trois identités différentes. L'une de ses identités le présente comme étant né en 2000, et donc plus comme un mineur.

Déjà condamné pour des faits de vols, le jeune homme a été incarcéré lundi soir pour exécuter des peines précédentes.

Attention aux fenêtres ouvertes la nuit, prévient la police

La police du Mans met en garde les particuliers en cette saison estivale : le fait de laisser les fenêtres ouvertes pour aérer la nuit peut inciter les cambrioleurs à entrer dans les maisons.