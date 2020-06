Le Mans : une centaine de policiers manifestent pour demander le soutien du gouvernement

Une centaine de policiers manceaux se sont rassemblés devant la préfecture ce vendredi midi pour rejeter les accusations de violence lancées dans des manifestations régulières, et demander au ministre de l'Intérieur de les soutenir.

Près de 100 policiers, soit un quart des effectifs du commissariat du Mans, se sont réunis ce vendredi midi devant la préfecture de la Sarthe pour dire qu'ils refusent d'être accusés de racisme ou confondus avec la police américaine. Pour dire aussi au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qu'ils attendent du soutien de sa part.

En cause surtout l'interdiction de la technique dite "de l'étranglement" - à nouveau autorisée depuis. Inconcevable pour Vincent un policier manceau : "C'est la seule technique qui nous permet de maîtriser quelqu'un en sécurité. Ce n'est certainement pas agréable mais nous l'enlever c'est mettre tout le monde en danger. Le but n'est pas de faire mal, c'est d'interpeller et de présenter à la justice."

"Pas de lien avec les Etats-Unis"

Selon les manifestants cette décision du ministre a accrédité l'idée d'une police violente. "Il n'y a pas de lien à faire avec les Etats-Unis", insiste Julien Bernard, du syndicat France Police. "Le ministre a réagi sous la pression" interprète Ana Berthe, secrétaire départementale du syndicat Alliance. Pour renouer la confiance elle attend des décisions concrètes, notamment sur les conditions de travail des policiers.