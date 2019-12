Le Mans : une centaine de proches de Curtis Germain rassemblés pour une marche blanche

Un an après le meurtre de Curtis Germain, un jeune homme de 25 ans issu de la communauté des gens du voyage, une centaine de personnes ont défilé dans les rues du Mans, jeudi 26 décembre. Une marche blanche, au son des cantiques, en souvenir de ce jeune Sarthois.

Le Mans, France

Les chants religieux résonnent avenue du Général Leclerc, au Mans, entre la gare et la préfecture, ce jeudi après-midi. Le son s'échappe d'un haut-parleur tiré par l'un des hommes qui participent à la marche blanche en hommage à Curtis Germain. Ce Sarthois de 25 ans, issu de la communauté des gens du voyage, a été tué par balle, il y a un an jour pour jour, à Longpont-sur-Orge, en Essonne. Une centaine de personnes, vêtues pour la plupart de tee-shirts blancs arborant une photo du jeune homme sous-titrée d'un "Justice pour Curtis", se rassemblent à l'appel de son frère cadet, Kévis. Pendant la marche, leur mère, soutenue par son mari et d'autres membres de la famille, crie : "Je t'aimerai toujours mon fils. Tu seras toujours dans mon cœur."

Une minute de silence à l'heure précise de sa mort

Arrivé devant la préfecture, le cortège fait une halte devant le monument aux morts. Kévis diffuse le prêche d'un pasteur sur la valeur de la vie. Il annonce ensuite qu'une minute de silence se fera à 14h17. Le cadet de la famille Germain tient à cet horaire. C'est l'heure précise à laquelle son frère a perdu la vie, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val de Marne), quelques heures après avoir été touché d'une balle dans la tête. Les proches, les amis, les voisins déposent des roses blanches devant une grande banderole "Justice pour Curtis". La mère du disparu s'effondre dans les bras de Kévis.