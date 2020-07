Le Mans : une mère et sa fille jugées pour un trafic de faux parfums de luxe

Le tribunal du Mans s'est penché ce lundi 6 juillet sur une importante affaire de contrefaçon. Une mère et sa fille sont poursuivies pour avoir vendu de faux parfums de luxe entre 2017 et 2019.

Elles vendaient de faux parfums de luxe pour leur entourage. Une mère et sa fille ont été jugées pendant près de 2h30 ce lundi 6 juillet par le tribunal du Mans pour "détention et vente de marchandise contrefaisante". Des faits reconnus par les deux prévenues et qui ont été commis entre 2017 et 2019.

4.000 flacons saisis de 158 marques différentes

Ces ventes de faux parfums de luxe ont été révélées à la suite d'un contrôle des douanes au centre de tri postal de Monthéard au Mans. Un premier coup de filet avec la découverte de colis contenant 1.200 petits flacons de parfums tous envoyés à la même adresse. Le destinataire est une femme de 58 ans, animatrice en grandes surfaces. A son domicile, les douaniers vont retrouver 2.600 autres flacons, uniquement des contrefaçons, qui représentent une valeur marchande de plus de 240.000 euros.

La quinquagénaire affirme qu'elle se fournissait auprès d'un réseau parisien avant de les revendre à des proches, des connaissances. De faux flacons de Chanel, Guerlin, Givenchy, Kenzo (au total, 158 marques différentes ont été recensées) qu'elle bradait à 10 euros ou moins.

La contrefaçon comme une addiction

Un complément de revenu qui est rapidement devenu une addiction. "Elle ne faisait plus que ça", raconte sa fille, la vingtaine, elle aussi embarquée dans ce trafic de faux parfums.

Les deux femmes risquent gros, en dehors de peines de prison avec sursis requises par le parquet, des amendes douanières (plus de 250.000 euros) et surtout les dommages et intérêts réclamés par les différentes marques de luxes (plus de 350.000 euros). Soit un total qui dépasserait les 600.000 euros de remboursements.

Le jugement a été mis en délibéré et sera prononcé le 11 septembre.