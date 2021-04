Le Mans : une trentaine de policiers rassemblés pour dénoncer le verdict en appel du procès de Viry-Châtillon

Une trentaine de policiers sarthois ont fait entendre leur colère, ce mardi 20 avril, devant le Tribunal du Mans. A l'appel du syndicat Alliance Police nationale, ils se sont rassemblés pour dénoncer le verdict du procès en appel de la violente agression de policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016. Une vingtaine de jeunes avaient attaqué deux voitures de police aux cocktails Molotov, blessant deux agents, dont deux grièvement.

Huit des treize accusés acquittés en appel

Samedi 17 avril, la cour d'assise des mineurs de Paris a condamné en appel cinq jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion. Les huit autres accusés ont été acquittés. Un verdict moins sévère qu'en première instance, ce qui a suscité l'indignation des syndicats de police. "C'est beaucoup d'incompréhension et de colère", lance Ana Berthe, secrétaire départementale du syndicat Alliance. "Il y a moins de personnes condamnées en appel, alors que ce sont les mêmes individus. On estime que nos collègues blessés ont été lésés."

"Colère" et "incompréhension" des syndicats

Sans faire "le procès de la justice", les policiers sarthois s'inquiètent des conséquences de cette décision. "Avec ce verdict, la justice ouvre la porte à toute la délinquance, et toutes les agressions pérennes contre les forces de l'ordre", regrette Patrice Jupille, représentant du syndicat France Police - Policiers en colère dans la région des Pays de la Loire. "On a peur, il ne faut pas se voiler la face. Quand on voit que dans toutes les villes nos collègues se font attaquer à coups de mortiers, et qu'il n'y a pas de sanctions derrière, on a forcément peur pour la suite. On se demande jusqu'où ça peut aller, si on laisse tout faire."

D'autres rassemblements de policiers ont eu lieu partout en France, ce mardi 20 avril. Plusieurs centaine d'agents ont manifesté devant le palais de justice de Paris.