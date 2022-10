Loir-et-Cher : la justice relaxe le maraîcher accusé de violences par un expert de la Fédération de chasse

Il a toujours nié avoir porté un coup de poing. Jean-Louis Hibry, maraîcher à Billy, en Sologne, comparaissait le 28 septembre devant le tribunal de Blois pour une altercation physique et verbale avec l'expert envoyé par la Fédération de chasse le 12 avril dernier sur son exploitation agricole pour évaluer les dégâts après le passage de sangliers et de cervidés. Ce mardi 4 octobre, la décision a été rendue. L'agriculteur, membre de la Confédération paysanne, est relaxé.

ⓘ Publicité

Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une expertise, on a très peu de moyens de se défendre.

Le 28 septembre, une cinquantaine d'agriculteurs s'était rassemblée devant le tribunal correctionnel de Blois pour soutenir Jean-Louis Hibry et exprimer une "exaspération" disait alors Bertrand Monier, le secrétaire de la Confédération paysanne dans le Loir-et-Cher. Les dégâts sur les cultures suite à un passage de grand gibier sont facturés à la Fédération des chasseurs : 750.000 euros en 2021 dans le Loir-et-Cher, plus d'un million et demi d'euros dans le Loiret. Mais ces indemnisations, et donc les évaluations, sont parfois jugées insuffisantes par les agriculteurs. "Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une expertise, on a très peu de moyens de se défendre" explique Bertrand Monier.

Il faut que les petits agriculteurs de Sologne puissent se faire entendre, se faire respecter.

Les experts sont envoyés par la Fédération de chasse. Pour ces agriculteurs, ils devraient être indépendants. "Parfois, la Fédération envoie un autre expert, mais c'est toujours un expert de la Fédération. L'agriculteur ne peut pas faire une contre-expertise. C'est très verrouillé" précise Bertrand Monier. "Il faut que les petits agriculteurs de Sologne puissent se faire entendre, se faire respecter (...), c'est compliqué face à la machine qu'est la Fédération des chasseurs" déclare Jean-Louis Hibry.

Particulièrement satisfait d'être relaxé alors que le procureur avait requis 500 euros d'amende à son encontre, le maraîcher estime que ce jugement est "le début de quelque chose (...). Ces gens-là [la Fédération de la chasse ndlr] peuvent dire, voire écrire un peu ce que bon leur semble, sans que l'on puisse apporter la contradiction. On est obligé de supporter ces dégâts, selon les chasseurs c'est quasiment de notre faute. Il faut mettre un frein à cela." Outre un "certain respect dans l'indemnisation des dégâts de culture", ces agriculteurs réclament davantage de battues face à la prolifération des sangliers et des cervidés.