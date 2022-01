Le marathon des magistrats de Perpignan pour rattraper le retard au tribunal

Entre le manque récurrent de moyens humains, les problèmes de locaux et l'augmentation significative des actes de violences, le tribunal de Perpignan fonctionne à flux tendu. Le procureur de la République de Perpignan décrit la multiplication des "procédures rapides".

Les magistrats et les avocats ont eu fort à faire, en 2021 dans les Pyrénées-Orientales. Pour réduire le nombre de dossiers en attente, et notamment depuis la crise du Covid, le tribunal de Perpignan a mis les bouchées doubles. Le nombre des procédures rapides est en forte augmentation, comme expliquait ce mardi matin le procureur de la République de Perpignan, Jean-David Cavaillé. "On est passés de 800 personnes jugées immédiatement après la garde à vue en 2020, à 1.226 l'an dernier." Le procureur décrit "l'effort" fourni par les magistrats, les avocats et les fonctionnaires.

Toujours en manque de personnels

Le tribunal de Perpignan manque également de monde, pour traiter les affaires au quotidien. "Nous sommes en-dessous des ratios nationaux français. Nous sommes 13 magistrats, il en faudrait 52 pour fonctionner normalement", détaille Jean-David Cavaillé.

Concernant les travaux d'agrandissement du palais de justice de Perpignan, un concours d'architecte est désormais lancé. Les travaux pourraient durer une dizaine d'années. En attendant, des études sont en cours pour envisager la délocalisation du palais de justice, pendant les travaux, à Saint-Assiscle.