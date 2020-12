Le marché de Noël à Niort bat son plein : plus de 350 personnes sur place dimanche

La pluie s'est invitée à la fête aux alentours de 12h30 mais cela n'a pas empêché les niortais de se rejoindre en nombre au marché de Noël de Niort. Environ 350 personnes ont traversé la Place du Donjon pour faire leurs emplettes, dimanche matin. Jusqu'à 14h, les commerçants étaient ouverts.

Des règles sanitaires strictes

Du personnel a encadré le marché de Noël. Au programme : file d'attente et gel hydroalcoolique. 39 producteurs attendaient les passants, et ont des spécialités divers et variées : spécialités marocaines, fleuriste, boucher, jouets en bois, etc...

La magie de Noël n'est pas encore perceptible sur le marché : pas de musique de circonstance, pas de Père Noël... pour l'instant ? Aujourd'hui, un sapin a été décoré dans les halles du marché.