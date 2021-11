Le marché de Noël d'Obernai reprend vie après deux ans d'absence

Après un hiatus sanitaire de deux ans, les visiteurs se pressent au marché de Noël d'Obernai, le premier et le plus long d'Alsace.

Les marchés de Noël sont une institution alsacienne. Ce samedi, celui d'Obernai a eu l'honneur d'ouvrir la saison, près d'une semaine avant l'inauguration du marché de Strasbourg et deux ans après la dernière édition avant la crise du Covid.

"On habite Rosheim mais j'ai la visite de ma cousine qui vient de Paris. On en profite ce week-end pour lui montrer les premiers marchés de Noël qui sont ouverts", sourit Léa. Cette jeune maman a sauté sur l'occasion de faire visiter un marché plus intimiste avant l'ouverture des mastodontes comme Strasbourg et l'arrivée massive des touristes. "Surtout que maintenant on a un petit garçon qui va avoir trois ans, alors cette année il va vraiment pouvoir profiter de cette magie. Voir ses yeux briller, c'est vraiment magnifique."

40 chalets sont répartis sur deux place d'Obernai, à côté de la mairie et à une porte des remparts. © Radio France - François Chagnaud

Une démarche qui fait mouche auprès de sa cousine Elsa "Je trouve que c'est très mignon, très bien décoré. On voit que c'est vraiment traditionnel, ça fait au chaud au coeur d'être ici. Ça change de ce qu'on peut voir à Paris !", s'exclame-t-elle, ravie de sa découverte.

Touristes au rendez-vous

Au delà des visiteurs locaux, les premiers touristes désireux de profiter d'un marché de Noël authentique, la foule en moins, sont également présents. Venus spécialement de Nancy, Michel, Sandra et Danielle sont conquis. "On aime le côté familial par rapport à celui de Strasbourg. Ca fait très Noël. Rien n'a changé par rapport à 2019", affirment de concert les trois Lorrains, pressés de retourner déambuler entre les effluves de vin chaud et les 40 chalets répartis sur deux places d'Obernai.

Pour boire un vin chaud au marché de Noël d'Obernai, le pass sanitaire vous sera demandé. © Radio France - François Chagnaud

à réécouter Le marché de Noël de Obernai du 20 novembre au 02 janvier 2022 - Weihnachtsmarkt in Obernai

Les touristes étrangers sont déjà nombreux, affirme Jean-Claude, aux commandes d'un stand de bonbons au pied du beffroi. "Il y a de l'affluence, ça marche très très bien, on n'a pas à se plaindre confirme-t-il. Les gens recherchent le marché de Noël. Au niveau de la fréquentation, il y a déjà des Allemands, des Belges, quelques Italiens. Surtout des frontaliers, notamment de Suisses. Si ça continue comme ça a commencé, on n'aura pas de souci, on tiendra jusqu'au 2 janvier !"

Le marché de Noël d'Obernai se tiendra du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022.

à lire aussi Le retour en force du marché de Noël à Obernai