Le mari droguait sa femme pour la proposer à des dizaines d'inconnus à Mazan (Vaucluse)

33 hommes ont été écroués pour avoir violée une retraitée inconsciente à son domicile à Mazan (Vaucluse). Entre 2010 et 2020, le mari proposait sa femme sur des sites internet après l'avoir droguée. Les agresseurs sexuels pensaient participer à un jeu sexuel échangiste.

La police enquête sur des dizaines de viols d'une épouse droguée par son mari et proposée sur internet à des inconnus à Mazan (Vaucluse)

44 personnes ont été interpellées dans le Vaucluse, le Gard, les Bouches du Rhône, la Drôme et même en Dordogne pour des viols commis à Mazan (Vaucluse) entre 2010 et 2020. Un retraité mettait des anxiolytiques dans le repas de sa femme pour l'endormir avant de la soumettre sexuellement à des inconnus de 24 à 71 ans. Les actes sexuels étaient filmés. Le mari, âgé de 68 ans avait été surpris en train de filmer sous les jupes des clients d'un supermarché de Carpentras. C'est en examinant son ordinateur que les enquêteurs sont tombés sur des vidéos de viols.

Pas de viols pour l'avocat mais des jeux sexuels échangistes

L'avocat de plusieurs hommes en prison repousse cette accusation de viols. Maitre Louis-Alain Lemaire assure que ses clients "n'imaginaient pas qu'ils allaient commettre un acte qu'on va qualifier contre eux de viol. Ils avaient la certitude de venir rencontrer un couple échangiste. Ils pensaient que l'homme et la femme étaient parfaitement d'accord. Ils se sont aperçus au cours des faits qu'apparemment cette personne n'était pas consentante et que ce n'était pas un jeu. Ils ont immédiatement arrêté. Je défends des hommes insérés dans la société et qui évidemment ne sont pas allés commettre un viol ce jour-là !"

Photos de l'épouse inconsciente sur internet

L'avocate de la victime estime qu'il y a bien eu des dizaines de viols entre 2010 et 2020. Maitre Cathy Richard explique que la femme abusée était incapable de donner son consentement car son mari l'avait droguée : "des photos d'elle inconsciente étaient postées sur internet et le mari faisait venir des hommes à son domicile de Mazan". Il fallait chuchoter dans la maison pour ne pas réveiller l'épouse droguée avec des anxiolytiques "dans la soupe" selon un enquêteur. "Ces hommes pensaient que c'était un fantasme ou qu'elle faisait semblant de dormir" ajoute l'avocate de la femme abusée "mais il est impossible de penser qu'elle faisait semblant de dormir lorsqu'on voit les images. On voit bien qu'elle est inconsciente. Il est évident qu'ils ne se sont pas assurés de son consentement. Elle était hors d'état de donner son consentement"

33 hommes ont été incarcérés. L'enquête se poursuit. Aujourd'hui la retraitée abusée a déménagé, elle demande le divorce et suit une psychothérapie.