Le Marseillais qui a jeté un chien du 4e étage reste en prison

Marseille, France

Ce vendredi après-midi, deux jours après son coup de folie, un Marseillais devait être jugé en comparution immédiate pour avoir tué le chien de sa voisine. Dans l'attente des résultats d'une expertise psychiatrique, Tahar Bouacida est maintenu en prison.

Agé de 51 ans et père de quatre enfants, cet employé d'un CAT a dit "regretté" son acte. Mais il affirme ne se "souvenir de rien". Le soir du 1er janvier dans le 13e arrondissement, il a d'abord menacé de mort une de ses voisines. "Il a saisi une fourche, raconte Ramia. Avec un air de diable, il a dit qu'il allait me tuer. Et puis il a pris mon chien, il est monté et il a tué Nala".

En dépression

Des voisins racontent que le suspect a jeté le bouledogue du quatrième étage. "C'est lâche et minable, s'exclame l'avocat de la propriétaire du chien, Me Isabelle Thérin. Je suis contente qu'il aille aux Baumettes. C'est quelqu'un qui sème la terreur dans son immeuble. Il commence par un animal, et qui nous dit que demain ce ne sera pas un être humain ?"

Tahar Bouacida a expliqué à la présidente du tribunal qu'il était sous médicaments et en arrêt maladie pour dépression. Déjà condamné à 11 reprises depuis 1989, le suspect sera jugé le 27 janvier prochain.