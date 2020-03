"Le masque est inutile pour les gendarmes qui ne sont pas malades", dit leur patron en Haute-Garonne

Les gendarmes doivent-ils porter un masque pour se protéger et protéger les autres en cette épidémie de coronavirus? "Non", répond Jacques Plays, le patron des gendarmes de Haute-Garonne était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin en ce deuxième jour de confinement du pays.

" Si vous croisez un gendarme avec un masque c'est qu'il est malade et qu'il ne devrait pas être là" - Général Jacques Plays

Seules les personnes malades doivent porter un masque rappelle le général Plays : "Ce qui est valable pour le citoyen est également valable pour le gendarme. Si vous croisez un gendarme avec un masque c'est qu'il est malade et qu'il ne devrait pas être là, il devrait être confiné comme n'importe qui chez lui". Le syndicat de police Unité SGP Police Occitanie réclame lui des masques pour le personnel.

350 militaires déployés en Haute-Garonne

Pour veiller au bon respect du confinement, 350 gendarmes ont été déployés dès hier en Haute-Garonne. "Globalement les usagers ont très bien accueillis cette mesure malgré quelques interrogations et tensions", assure le général Plays.

"Ça s'est plutôt bien passé malgré quelques interrogations et tensions" - Général Jacques Plays

Seules les sorties nécessaires sont autorisées et doivent être motivées et justifiées par une attestation mise en ligne sur le site du Ministère de l'Intérieur. Aucune verbalisation n'a pour l'instant été dressée en Haute-Garonne : "Nous avons fait un effort sur la pédagogie pour expliquer les mesures", explique le patron des gendarmes. L'amende pour déplacement non justifié est passée ce mercredi de 38 à 135 euros.