Le masque inclusif attendu à l’Institut National de Jeunes Sourds, à Cognin

Avec cette crise, les sourds sont encore plus exclus qu’avant - Sandrine Dursapt, responsable socio-éducatif

L'impatience des 110 élèves de l'institut national des jeunes sourds et malentendants de Cognin, près de Chambéry. C'est l'un des plus importants en France. Jeunes et enseignants attendent la commande des masques inclusifs, des masques, en parti transparent permettant la lecture sur les lèvres. L’institut a commandé 1000 masques qui devraient arriver d'ici 10 jours, selon le directeur Ludovic Lotodé.

On s'entraide mais c'est dur - Benjamin, jeune malentendant en bac pro menuiserie Copier

Dans les conditions actuelles, avec les professeurs masqués, les journées de cours sont épuisantes pour ces jeunes - le directeur Ludovic Lotodé

Le langage des signes s'appuie aussi sur des expressions du visage et quand il est caché sous les masques, ces jeunes perdent une grande partie des informations.

Rabia est en terminale, bac professionnel, accompagnement à la personne : "C'est difficile de communiquer en classe, on ne voit pas les expressions du visage. Pour moi c'est difficile de comprendre, j'ai besoin des signes et du visage. C'est anxiogène, j’angoisse pour la fin des études, c'est quand même la terminale. Pour moi la vie est difficile en ce moment, le confinement, le virus, les masques. C'est une période difficile".