Le masque obligatoire sur tous les marchés de l'Isère

Le port du masque devient obligatoire à partir de ce mercredi 26 août, sous peine d'une amende de 135 euros, "sur les marchés de plein air, les braderies et les vides greniers dans l’ensemble du département de l’Isère" indique ce mardi un communiqué de la Préfecture. Depuis le 15 août il était obligatoire seulement sur les foires, marchés et brocantes de Grenoble, Echirolles, Bourgoin-Jallieu, La-Tour-du-Pin et Morestel, auxquelles s'étaient ajoutées ensuite les commune de Pont-de-Claix, Vienne ou encore Roussillon, ainsi que pour plusieurs rassemblements festifs ou sportifs. Désormais un arrêté le rend donc obligatoire "à partir de l'âge de onze ans". "Compte tenu, explique le communiqué, de l’évolution de la situation sanitaire et de l’affluence dans certains lieux publics".

Le communiqué de presse de la préfecture de l'Isère -