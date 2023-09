Le masseur énergéticien accusé de viols et agressions sexuelles, "narcissique" et "pervers" selon les experts

Les scellés au procès du masseur énergéticien jugé à la cour criminelle de Pau pour viols et agressions sexuelles

C'est la personnalité et le profil psychiatrique de l'accusé qui ont été évoqués à la cour criminelle de Pau ce vendredi 29 septembre, au procès du thérapeute masseur énergéticien. Cet homme de 43 ans est jugé depuis jeudi . Il est accusé d'avoir agressé sexuellement et violé certaines de ses patientes à son cabinet de Serres-Castet entre 2015 et 2020. Il a aussi filmé ces séances à leur insu. Le dossier compte 16 victimes. Devant les juges, il a continué à nier certains faits. Les expertises psychiatriques ont révélé qu'il n'avait pas de maladie particulière, mais une personnalité narcissique avec un versant pervers.

Un accusé voyeur

Il connaît l'interdit et sait ce qui est grave, ont expliqué les psychiatres et psychologues qui ont vu le masseur énergéticien. "L'accusé n'a pas de maladie, pas de trouble grave, pas d'anomalie mentale". Il faut donc chercher ailleurs pour comprendre son emprise sur certaines patientes, pour saisir qui est cet homme marié, père de deux enfants, qui a quitté son travail dans la mécanique automobile suite à une blessure et qui a ouvert son cabinet de thérapeute en 2013 à Serres-Castet.

"C'est un homme qui a pu être anxieux, timide, mais qui a un intérêt fort pour son image. Il n'est pas à l'aise dans la conquête et ses pratiques lui ont permis de court-circuiter la séduction. C'est peut-être une des clés pour le comprendre". C'est l'analyse d'un psychologue qui relève aussi des éléments pervers et son voyeurisme.

Une dangerosité criminologique réelle

"Mais selon les interlocuteurs, il ne fait pas les mêmes déclarations" ont noté les juges. L'expert a répondu : "Ce n'est pas évident pour lui de tout reconnaître, peut-être par rapport à l'image qu'il a de lui-même. Cette image de violeur avec une stratégie de thérapeute ne lui convient pas". Sur le plan criminologique, il semble que "ses traits de personnalité sont un facteur de risque". Son avocate, Me Spiteri, estime que "sa dangerosité criminologique est réelle, mais qu'elle peut évoluer" selon les soins qu'il acceptera de suivre.