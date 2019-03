Le match de foot se termine en bagarre entre 20 personnes devant le lycée Cormontaigne à Metz

Metz, France

Vers midi ce mardi, à la sortie des élèves, une bande de jeunes étrangers au lycée Cormontaigne selon des témoins, attend des joueurs du centre de formation du FC Metz dans la catégorie des moins de 19 ans. Une bagarre éclate à l'angle de la rue de Paris et de la place Cormontaigne. A l'arrivée de la police, les 200 spectateurs de la "rencontre" et les 20 lycéens impliqués dans la bagarre se dispersent.

Un coup de feu entendu

L'altercation ne fait pas de victime, aucun blessé, mais de source policière on estime qu'on n'est pas passé loin du drame puisqu'un coup de feu a été entendu. Il n'y a pas eu de dépôt de plainte pour l'instant mais la direction de l'établissement envisage de le faire pour "tentative d'intrusion".

Un match de football à l'origine?

Dimanche après-midi, les U19 d'Amnéville reçoivent le FC Metz sur le terrain annexe du stade municipal d'Amnéville, le match est un peu tendu et les Messins s'imposent 2-1. Sur le deuxième but des Grenats, le buteur est "un peu trop démonstratif" selon un spectateur présent sur place et une échauffourée éclate. Les dirigeants des deux équipes interviennent "de manière remarquable" écrivent les observateurs dans leur rapport et la rencontre se termine normalement. Mais le match se poursuit apparemment sur les réseaux sociaux et selon un dirigeant du football Lorrain, un joueur du CSO Amnéville reçoit ce mardi un texto "chambreur" de la part d'un adversaire du dimanche. Il voit rouge et rameute plusieurs coéquipiers pour aller s'expliquer au lycée Cormontaigne à Metz. C'est là que la bagarre éclate vers midi.

Les dirigeants "désolés"

Selon nos informations, les dirigeants des deux clubs partenaires se sont appelés ce mardi pour tenter de mettre fin au conflit et surtout pour prendre des décisions dans les prochains jours.