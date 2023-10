Le match de foot vire à l'affrontement entre deux quartiers de l'agglomération d'Angoulême

Ce n'est malheureusement pas une surprise, quand on connaît la rivalité historique entre les quartiers populaires du Champ-de-Manœuvre à Soyaux et Basseau à Angoulême. Une bagarre générale a éclaté dimanche après-midi, à l'occasion d'un match de coupe de Charente entre des équipes venus des deux quartiers. Des violences révélées par nos confrères de Charente libre . Impossible à cette heure de savoir qui a lancé les hostilités, ni si elles ont un lien avec les joueurs qui s'affrontaient sur la pelouse.

En début de deuxième mi-temps, alors que le score était de 1-1, un groupe d'une cinquantaine de jeunes gens ont brutalement envahi la tribune. Rapidement, la situation a dégénéré : des affrontements dans les gradins, puis sur le pelouse, entre des jeunes armés de matraques télescopiques et de barres de fer. Peut-être de couteaux. Les trois policiers municipaux présents sur place ont vite été débordés, alors qu'une centaine de personnes étaient impliquées dans ces violences. Il a fallu l'intervention de la police nationale pour évacuer les jeunes.

Violences prévisibles

"Il aurait fallu imposer le huis-clos" peste le maire divers-droite de Soyaux, François Nebout qui rejette la responsabilité sur le district de football. "On savait que ce match allait dégénérer, assure François Nebout. On sait que ces délinquants de base venus des deux quartiers mettent le bazar à chaque fois, que ce soit d'un côté ou de l'autre." Le maire assure avoir tenté en vain, via son adjoint aux sports, d'imposer ce huis-clos. Au final, c'est la présence d'un corps arbitral conséquent (un arbitre et trois délégués) qui a été décidé, ainsi que la présence de trois policiers municipaux.

Pas aussi simple, répond le président du district Gilles Rouffignat, qui met en avant des "procédures" : "seule la commission de discipline peut décider d'un huis-clos, on ne peut pas agir s'il n'y a pas eu d'incident." Le district qui renvoie le maire de Soyaux à ses propres prérogatives : "une commune peut très bien prendre une mesure administrative de huis-clos", dans le cadre du pouvoir de police du maire, mais aussi tout simplement parce que la commune est propriétaire du stade. Le district de foot propose en tout cas de travailler sur ce sujet avec les deux municipalités, de Soyaux et d'Angoulême, dans le courant de la semaine.

Mission contre les incivilités

Le président du district de la Charente condamne fermement "des faits inqualifiables et intolérables", "désolants" pour toutes celles et ceux qui pratiquent le foot pacifiquement. Le weekend a été compliqué pour le district, avec un autre incident sur la pelouse de Champniers, envahie 10 minutes avant la fin du match alors que l'équipe locale était menée 4-3 par celle de Périgueux. Hasard du calendrier, Gilles Rouffignat doit présenter ce lundi soir, à l'occasion d'un comité directeur du district, une mission pour lutter contre les incivilités dans le football, et contre toute forme de violence, y compris le racisme et l'homophobie. "Je suis grand-père, précise Gilles Rouffignat, et je ne veux pas voir mes petits enfants victimes de phénomènes de violence. C'est tous ensemble qu'on doit avancer."