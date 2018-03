Indre-et-Loire, France

Le Tours Football Club est endeuillé par le décès d'un des pensionnaires de son centre de Formation.

Dans un communiqué publié sur son site officiel à la mi-journée, le TFC fait part de la mort de Thomas Rodriguez, 18 ans, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi au centre de formation.

Le Tours FC est anéanti face à ce drame, qui plonge le Club dans une immense tristesse.

Le communiqué revient sur la jeune carrière de cet espoir du football : "Formé au FC Plateau (65) dans la commune pyrénéenne de Lannemezan, Thomas a fait ses premiers pas de footballeur en 2007, dans la catégorie U9. Il restera dans son club formateur pendant 5 saisons, obtenant notamment le trophée de meilleur joueur des Hautes-Pyrénées à l’issue de l’exercice 2011-2012. Il rejoignit Saint-Gaudens (31) en U15 puis l’AS Muret (31) pour évoluer avec les U17 Nationaux avant que son talent ne soit repéré par le Tours FC".

Thomas était arrivé en Touraine à l’aube de la saison 2016-2017 pour intégrer l’effectif des U19 Nationaux et y poursuivre sa progression au plus haut niveau au poste de milieu de terrain".

Ses qualités footballistiques, son entrain et sa motivation faisaient de lui un joueur promis à un bel avenir professionnel.

"Le club présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches, à tous les coéquipiers et amis de Thomas et leur apporte tout son soutien dans ces moments difficiles".

Le TFC a donc demandé et obtenu le report de toutes les rencontres prévues ce week-end, pour les professionnels de ligue 2, comme pour les amateurs (National 3, U19 Nationaux, U17 Nationaux).

Une minute de silence sera respectée avant toutes les rencontres de L1 et L2 ce week-end

Aucune précision n'est donnée à propos des circonstances du décès de Thomas Rodriguez, retrouvé mort dans son lit. Une enquête est ouverte, et une autopsie va être pratiquée. Une cellule de soutien psychologique va être mise en place pour venir en aide aux autres pensionnaires du centre de formation.