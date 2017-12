Mont-de-Marsan, France

Le patron du McDonald's de Hagetmau était jugé ce 13 décembre, au tribunal de police de Mont-de-Marsan pour avoir fait travailler des salariés, le 1er mai 2016. Une infraction au code du travail, selon les inspecteurs de la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi).

Le Mcdo ouvert tous les jours de l'année

Deux inspecteurs du travail s'étaient rendus sur place, à la fin du mois de mai 2016 et avaient contrôlé les badges qu'utilisent les salariés du Mcdo pour pointer. Résultat : 18 d'entre eux avaient travaillé le 1er mai. C'est illégal pour ces inspecteurs qui rappellent que dans le Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé.

Pourtant, ce même code prévoit une exception à la règle. Une dérogation est possible pour"les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail", y compris les jours fériés. C'est sur la base de cette dérogation que les restaurants Mcdo restent ouverts tous les jours de l'année, sans exception et partout en France.

Une amende de 2.880 euros requise

Pour Valérie Boillot, avocate du patron du Mcdonald's, plusieurs textes et avis rendus par le ministère du Travail prévoit que la restauration rapide puisse bénéficier de cette dérogation. "Le fast-food, répond à un besoin essentiel : s'alimenter. Il participe aussi à la vie sociale et économique du pays et permet même de créer du lien social. À ce titre, il peut être autorisé à ouvrir", selon elle.

Un argument qui ne convainc par l'Inspection du travail, ni le ministère public. Ce dernier réclame 2.880 euros d'amende au patron du Mcdo de Hagetmau, soit 160 euros pour chaque salarié qu'il a fait travailler ce 1er mai 2016. Le jugement sera rendu le 7 février prochain.