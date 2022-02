Le médecin "antivax" de Montpellier Denis Agret relaxé pour l'affaire de la photo des enfants sans masque

Le docteur Denis Agret a été relaxé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Montpellier. Il était poursuivi pour atteinte à la vie privée et mise en danger de la vie d'autrui après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d'enfants à qui il avait demandé de retirer leur masque;

Le médiatique médecin montpelliérain "antivax" relaxé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Montpellier. Denis Agret était poursuivi pour "atteinte à la vie privée et mise en danger de la vie d'autrui". En janvier de l'année dernière devant l'école Mermoz à Montpellier il avait demandé à des enfants de retirer leur masque et pris une photo qu'il avait ensuite publiée sur les réseaux sociaux affirmant que le masque ne servait à rien pour les enfants dans la crise sanitaire, photo publiée à 10h et retirée à 15h à la demande des familles.

La justice a estimé qu'il n'y avait pas atteinte à la vie privée car la photo a été prise dans la rue et qu'il n'y avait pas mise en danger de la vie d'autrui car à ce moment là le masque était obligatoire à partir de 11 ans seulement.

Le docteur Agret a d'autres procédures en cours notamment pour des menaces de morts sur des agents de l'ARS. Il est aussi en conflit avec l'ordre régional des médecins. A l'automne dernier, il a rendu sa carte de médecin.

