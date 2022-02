Le médecin de la prison de Sequedin relaxé pour la mort d'un détenu en 2016

Son avocat plaidait pour l'erreur de diagnostic, les parties civiles dénonçaient des manquements. Mercredi 9 février 2022, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé le Dr L. du chef d'homicide involontaire et a jugé les parties civiles irrecevables après la mort en 2016 d'un détenu de la maison d'arrêt de Sequedin.

Adil Taychi, 36 ans, est décédé le 12 février 2016 d'une hémorragie digestive. Trois jours plus tôt, le médecin de la prison l'avait examiné après qu'il a fait un malaise et vomi du sang. Il avait d'abord demandé une fibroscopie en urgence mais sans estimer nécessaire de l'hospitaliser. Puis, le 12 février, le médecin a constaté un rythme cardiaque et une tensions élevés. Le détenu est décédé le soir-même.

Un détenu considéré difficile

Ce dernier avait perdu 16 kilos en 9 mois, à cause notamment d'une grève de la faim. Il était aussi réputé difficile. Lors d'une conversation téléphonique, le 9 février, un surveillant avait exposé au médecin la difficulté d'extraire le détenu s'il devait être hospitalisé.

À l'audience, le 8 décembre 2021, le médecin avait déclaré être "sincèrement désolé de ne pas être parvenu à éviter ce drame". Son avocat plaidant "une erreur de diagnostic, qui n'est pas une faute pénale. Il faut une négligence caractérisée" et insistant sur "la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation".

Pour les parties civiles, des a priori négatifs du médecin à l'encontre du détenu l'ont conduit à cette erreur de diagnostic et à se contenter d'un examen clinique superficiel.

Finalement, les parties civiles ont été déclarées irrecevables par le tribunal de Lille, ce mercredi, pouvant dès lors se tourner vers le tribunal administratif.