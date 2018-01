Rouen, France

La cour d'appel de Paris rendra son arrêt le 15 mai prochain dans le procès d'un médecin rouennais. L'homme âgé de 84 ans aujourd'hui était jugé pour homicide involontaire depuis lundi. Il avait prescrit une surdose de méthadone à un jeune homme placé en garde à vue en 2009. Christian était mort le lendemain. Il allait avoir 22 ans. Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance : le médecin avait écopé de 4 mois de prison avec sursis et 166 000 euros d'amende.

Le médecin avait 75 ans au moment des faits

Ce jour d'avril 2009, Christian est en garde à vue au commissariat de Rouen pour la mort 2 ans plus tôt de sa fille, sans doute un bébé secoué. Il réclame de la méthadone, un substitut à l'héroïne. Le médecin lui prescrit 80mg, sans prendre le temps de savoir si le jeune homme est sous traitement. Et ce n'est pas le cas. Autre erreur du praticien : il ne note pas la prescription dans le cahier de transmission du commissariat, et le médecin qui prend sa suite administre des tranquillisants au jeune homme.. Le médecin avait 75 ans au moment du drame... Pour le père de la victime, ce praticien n'était plus en âge de faire correctement son métier "Il travaillait encore pour payer les études de sa dernière fille". L'avocat du médecin explique : "Dans les professions libérales, il n'y a pas d'age limite pour exercer". "Le diagnostic initial s'est fait en quelques instants avec un gardé à vue qui a menti et attiré dans son piège pour avoir de la méthadone" rapporte Maitre Pierre Olivier Sur