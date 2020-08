Le Mée-sur-Seine : il sauve deux enfants d'un incendie et recevra un titre de séjour

Il a sauvé deux enfants, de cinq et douze ans, lundi, au Mée-sur-Seine et Seine-et-Marne et sera remercié pour son acte héroïque. Abdelillah Assaoui va recevoir un titre de séjour annonce la préfecture du département dans un communiqué ce mercredi.

C'était lundi, un début d'incendie s'est déclaré dans un appartement du Mée-sur-Seine. A l'intérieur, deux enfants de cinq et 12 ans, "laissés seuls par leurs parents" explique la préfecture de Seine-et-Marne dans son communiqué. Alors que beaucoup de fumée se dégage des fenêtres, Abdelillah Assaoui escalade la façade de l'immeuble et s'engouffre dans l'appartement du premier étage. Il éteint le feu et met les enfants à l'abri, impressionnant les témoins et les forces de l'ordre arrivées sur place entre temps.

Pour le remercier de son "geste de bravoure", Thierry Coudert, préfet de Seine-et-Marne "a décidé à titre exceptionnel de régulariser le séjour d'Abdelillah Assaoui sur le territoire français", détaille encore le communiqué.

Le héros de Méé-sur-Seine recevra donc un titre de séjour qui lui permettra notamment de travailler.