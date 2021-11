Le même homme aurait violé une jeune femme et une octogénaire à quelques heures d'intervalle à la Rochelle... Vous vous souvenez certainement de ces deux affaires le 12 septembre dernier. La première victime, une jeune Vendéenne en formation professionnelle sur la Rochelle, a été violé vers 5 heures du matin, dans les parcs de la Rochelle. . La seconde, une octogénaire, a expliqué que le viol avait été commis vers 7 heures du matin, le même jour. Elle promenait son chien dans le quartier de Fétilly. Et c'est en rentrant chez elle, que la dame de 84 ans a croisé son agresseur, qui l'attendait dans le hall de l'immeuble. La police avait arrêté un homme de 25 ans pour le viol de l'octogénaire quelques jours après. Et selon l'enquête et les éléments confiés par les policiers, ce père de famille, déjà condamné pour viol, est suspecté de s'en être pris aussi à la 1ere victime.

Un suspect déjà condamné

Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire pour "viol sur personne vulnérable en récidive légale" mi-septembre.

En 2016, la Cour d'assises des mineurs l'a déjà condamné à six ans de prison ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire pendant six ans pour "des faits de viols, agression sexuelle et violation de domicile", avait précisé le parquet à l'époque. Des infractions commises alors trois ans plus tôt.

Libéré en janvier 2019 après avoir purgé sa peine, il était depuis suivi, "mais se montrait réticent à une prise en charge par des professionnels ou structures spécialisées."