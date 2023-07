Le message de soutien du député RN Yoann Gillet aux forces de l'ordre et de secours

Les tensions sont montées d'un cran dans le Gard la nuit de vendredi à samedi, et particulièrement à Nîmes. Une gendarmerie a été visée à Quissac, plusieurs commerces -dont un tabac et un opticien - ont été pillés à Nîmes. Dans un communiqué publié ce samedi matin, Yoann Gillet, député RN de la première circonscription du Gard, affirme son soutien aux "forces de sécurité et de secours".

Yoann Gillet affirme notamment que "si rien n’est fait, l’escalade se poursuivra dans une sorte d’exaltation de la violence, d’une ultra-violence gratuite, expression d’une volonté assumée de destruction".

Le communiqué de Y. Gillet

**"**Mon Général, Messieurs les Directeurs,

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,

La France est confrontée à une situation préoccupante pour sa sécurité intérieure et pour la paix civile. Les violences s’aggravent et s’étendent.

Incendies, mises à sac, pillages, lynchages, attaques de commerces, d’écoles, de bâtiments publics, d’établissements bancaires : ces événements glacent d’effroi toute la France.

Cette violence touche tous les symboles de la Nation, à commencer par les représentants de l’État, ses serviteurs, policiers ou pompiers, ses autorités, mais aussi ses représentations physiques (les bâtiments collectifs, les mairies, les bibliothèques, les monuments de recueillement et même le drapeau national).

La situation que vit le pays n’est pas une fatalité. Elle est le résultat de politiques désastreuses sur lesquelles il n’est pas temps d’épiloguer.

Néanmoins, il faut le dire : si rien n’est fait, l’escalade se poursuivra dans une sorte d’exaltation de la violence, d’une ultra-violence gratuite, expression d’une volonté assumée de destruction.

Cette haine qui s’exprime de manière violente et criminelle à l’égard des forces de l’ordre est une atteinte à la France, à l’État, à la Nation.

Par le présent message, je tiens à vous rendre hommage, à vous et à vos équipes, et à vous réaffirmer mon total et plein soutien.

Votre courage et votre sens du bien public sont hors du commun**."**