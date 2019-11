Le Messin Serge Atlaoui, incarcéré en Indonésie, "n'est pas sous le risque d'une exécution immédiate"

Metz, France

Cela fait 14 ans, presque jour pour jour (11 novembre 2005), que Serge Atlaoui est dans le couloir de la mort en Indonésie, sur l'île-prison de Nuzakamba-Ngan. Le Messin de 55 ans, accusé de trafic de drogue par les autorités, attend toujours une hypothétique libération. Cette semaine, pour la première fois en deux ans, sa femme Sabine Atlaoui, accompagnée de deux représentants de l'association Ensemble contre la peine de mort, a pu lui rendre visite. Serge Atlaoui a pu les voir durant deux visites d'une heure et demie chacune.

Il n'est pas "sous la menace d'une exécution immédiate"

Selon Alain Morvan, président de l'association Ensemble contre la peine de mort, "au moment où l'on parle, mais les choses peuvent changer très vite en Indonésie, qu'il n'est pas sous le risque d'une exécution immédiate"."En tout cas, pas comme il a pu l'être en 2015 ou 2016" précise-t-il, évoquant un brusque retournement de situation il y a quatre ans, quand Serge Atlaoui a failli être exécuté.

"C'est quelqu'un qui a résisté"

Alain Morvan décrit un homme "en bonne forme physique générale, pour quelqu'un qui a passé 14 ans dans le couloir de la mort", malgré une infection à l'oreille. En revanche, "psychologiquement, c'est plus difficile, il est marqué, il a souffert au fil des ans". Pour le président d'Ensemble contre la peine de mort, "Il a de l'énergie", remarque Alain Morvan. "Il a besoin de respirer, il est isolé", déplore-t-il.

De nombreux et constants "efforts" pour le libérer

L'Indonésie n'a, pour l'instant, "pas de raison objective de faire une faveur à la France", en libérant Serge Atlaoui, assure le président d'ECPM. "C'est une société très mouvante, il y a régulièrement des appels aux exécutions", ajoute-t-il. Pour autant, il relève des motifs d'espoir, la diplomatie française, à Paris et dans la capitale indonésienne Jakarta, étant actives et continuant les discussions avec leurs homologues sur place. Le travail des associations, et de Sabine Atlaoui, aussi, peut porter ses fruits. "Mais impossible de savoir quand la fenêtre s'ouvrira", résume Alain Morvan.