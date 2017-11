Le métro marseillais fête ses 40 ans

Le 26 novembre 1977, le premier tronçon de la ligne était inauguré Il ralliait la Rose et Saint-Charles. Quelques mois plus tard, la ligne entière est ouverte jusqu’à la station Castellane. Ce vendredi, il fête ses 40 ans.

40 ans après, il est loin de couvrir la totalité de la ville. Mais malgré tout 3 milliards de voyages ont été réalisés et c’est près de 91 millions de voyageurs qui ont emprunté les deux lignes en 2016.

La fête dans le métro

Et 40 ans ça se fête. Pour l’occasion la RTM, Régie des Transports Métropolitains, a prévu tout un programme.

Du 27 novembre au 2 décembre inclus, des animations en tout genre seront organisées dans les stations et les rames. Concerts live, représentations théâtrales, magie, danse. Il y en aura pour tous les âges....

Bruno Montlahuc, Marie-Lucie Poulain et Do Benracassa, artistes plasticiens, s'emparent des vitrines des sous-sols marseillais, pour les transformer en scènes urbaines liées aux transports quotidiens.

Un peu d’histoire...

L’idée d’un métro marseillais d’un métro a germé au début du 20e siècle. Le premier projet sérieux date exactement de 1918. A cette époque, le tramway existait déjà dans la ville.

En 1964, alors que le marché de l’automobile monte en puissance, la ville revoit ses objectifs et souhaite mettre en place un réseau souterrain pour remplacer les lignes de bus les plus fréquentées.

C’est suite ce premier projet que la Ville de Marseille commande, en 1966, une étude sur la réalisation d’un métro de deux lignes. Mais il faudra attendre 1987 pour que les deux lignes actuelles soient inauguraient.

Des projets pour 2018

La ligne 2 devrait être prolongée d’une station en 2018 avec l’ouverture du pôle Capitaine Gèze. À termes, elle devrait être prolongée également vers le sud.

À partir de 2021, le métro marseillais va également connaître une rénovation complète avec l’apparition des premières voitures automatisées. D’ici 2025 pour la ligne 1 et 2026 pour la ligne 2, l’ensemble du réseau sera même entièrement automatisé et doté d’air conditionné comme on vous en parlait ici.