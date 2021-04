L'auteur de l'agression du metteur en scène Alain Françon interpellé

Le 17 mars dernier, le metteur en scène Alain Françon était victime d’une violente agression en pleine rue dans le centre ville de Montpellier, un coup porté derrière la tête à l’aide d’un objet tranchant de type couteau ou cutter. Alain Françon avait été entendu le lendemain des faits, mais il n'avait pas pu apporter d’autres renseignements. Le metteur en scène avait simplement pu expliquer avoir été doublé par un individu vêtu d’un survêtement noir qui lui donnait l’impression de l’avoir bousculé, sans un mot.

Identifié grâce à la vidéo surveillance

La vidéo surveillance a permis d'identifier l'agresseur et de l'interpeller ce mercredi 1er avril au pied de son domicile. Lors de la perquisition, des vêtements et accessoires, dont une sacoche correspondant en tous points aux images et témoignages obtenus et contenant des lames de cutter ont été retrouvés. Dans un premier temps,l'homme âgé de 35 ans a nié toute présence sur les lieux des faits, en fournissant des explications fantaisistes. Mais après plusieurs auditions, il a finalement reconnu être l’auteur du coup porté.

Agressé pour un mauvais regard

Le trentenaire explique qu'il était énervé, qu'il a vu un homme qui l’aurait mal regardé, raison pour laquelle il l’aurait agressé. Toutefois, il nie avoir été muni d’un objet tranchant.

Il devrait être mis en examen pour tentative de meurtre, commis en état de récidive, car il avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Il devrait être placé en détention.