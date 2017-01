Le meurtre d'Avanton devant les assises de la Vienne

le 9 juin 2014 un homme tue à coups de couteau sa compagne dans la maison familiale. Une scène d'une rare violence à laquelle leur fille ainée, alors âgée de trois ans et demi, assiste partiellement. L'affaire sera jugée de mercredi à vendredi.

Ce soir là, la famille rentre d'un long week-end passé dans la famille au bord de la mer. Les deux fillettes de 18 mois et trois ans et demi sont fatiguées. Leurs parents les couche tôt, vers 18h30. Peu après une dispute éclate, le couple est en voie de séparation. Les coups succèdent aux mots puis l'homme s'empare d'un couteau et frappe à trente reprises au moins. Une scène terrible à laquelle assiste en partie l'ainée des fillettes, réveillée par les cris de la dispute.

"J'ai vu maman rougir"

L'enfant expliquera plus tard aux enquêteurs en leur mimant les gestes avoir vu son père frapper sa maman avec ce qu'elle croit être une paire de ciseaux. Les constatations révéleront que le compagnon meurtrier a utilisé non pas un mais deux couteaux. La fillette évoquera aussi le sang en disant "j''ai vu maman rougir". Le coup de folie passé, le papa aperçoit sa fille, lui dit alors qu'il s'agit d'une dispute, qu'il vont aller à l’hôpital et la recouche. Aussitôt après, il lave le sol, prend une douche, dissimule le corps de sa femme sous un tapis et part jouer au badminton.

Quasi nue et les pieds couvert de sang

Peu après le départ de son papa, la fillette se réveille à nouveau, sort de sa chambre, descend dans le séjour. Elle voit la bosse sous le tapis, le soulève et découvre sa maman en sang. L'enfant va chercher sa petite sœur, qui dort dans une chambre du rez de chaussée. Elle veut chercher du secours avec elle mais n'arrive pas à lui mettre ses chaussures. Elle la laisse donc dans le couloir non loin du cadavre de leur mère. Elle quitte la maison avec pour seul vêtement, sa culotte. Ayant marché sur la scène de crime, ses pieds sont couverts de sang. C'est dans cet état qu'un passant la remarque et la conduit à une restauratrice qui habite à deux cent mètres de la maison du drame. C'est elle qui la prend en charge et entend son tout premier témoignage.

Une violence incompréhensible

A l'arrivée des gendarmes, le père tente de nier mais rapidement reconnait les faits. En revanche, aucune explication sur ce coup de folie, sur son attitude après. Aujourd'hui encore, le meurtrier dit ne pas se souvenir de la scène, ne comprend pas son acharnement, ces dizaines de coups de couteau."une violence incompréhensible" pour son avocat Maitre Sillard. L'homme, employé de banque, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Ses deux fillettes, elles, ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance. Une longue et difficile reconstruction les attend.