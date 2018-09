Poitiers, France

Ce drame s'est déroulé en partie sous les yeux de l'ainée des deux fillettes du couple alors âgée de 3 ans et demi. C'est d'ailleurs elle qui avait alerté les secours en allant toute seule ce soir là - à moitié nue - dans les rues de son village à la recherche d'une aide. C'est une restauratrice qui l'avait recueillie puis prévenue les gendarmes.

"Un accusé d'une singulière froideur"

Ce 2è procès réclamé par l'accusé c'est pour les parties civiles une nouvelle épreuve. L'enjeu pour la défense c'est d'obtenir une peine moindre, une peine qui soit compréhensible pour Raphaël Dogimi avait alors expliqué son avocat Maitre Sillard. Reste à savoir comment va se comporter l'accusé, lui qui avait fait preuve lors du premier procès d'une attitude distante, "d'une singulière froideur" avait même dit l'avocat général lors de son réquisitoire qui avait demandé la perpétuité.

Les fillettes toujours traumatisées

L'accusé n'a de surcroît jamais pu expliquer le déferlement de violence qui l'avait amené à commettre l'irréparable ce soir de juin 2014. Un homme qui pendant le procès avait mis trois jours avant d'exprimer de véritables regrets et laisser couler des larmes lorsque l'avocate de ses deux filles avait insisté dans sa plaidoirie sur la douleur et le traumatisme provoqué sur les enfants par le drame. Les deux fillettes âgées aujourd'hui de 6 et bientôt 8 ans sont toujours profondément marquées par ce drame. Depuis, elle sont hébergées dans un village d'enfants à Amboise entourées d'éducateurs et de psychiatres.