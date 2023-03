Le meurtre d'Olivier Mambakasa, jugé aux Assises de l'Isère

Domicilié à Beauvais où il vivait avec sa compagne et son fils d'un an, Olivier Mambakasa, originaire de la République Démocratique du Congo était venu passer le week-end à Grenoble pour voir sa sœur.

Ce samedi 17 août 2019, vers 4 h 30 du matin, il rentre de soirée, à pied, avec un ami, par l'avenue Marie Reynoard, dans le quartier sensible de la Villeneuve, quand trois individus les apostrophent et leur lancent des canettes.

Agressé au couteau

Une altercation éclate et Olivier Mambakasa est poignardé à trois reprises par l’un des agresseurs, sous les yeux de son ami. Il décèdera quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

Apres sa mort, une marche blanche réunissant 250 personnes est organisée et ses proches dénoncent « un crime raciste" car selon un témoin de la scène, des insultes racistes auraient été proférées, mais l'enquête abandonnera cette piste pour la piste du meurtre gratuit.

Marche blanche

Quelques jours après le drame, et suite à des renseignements anonymes, les policiers sont mis sur la piste de plusieurs individus, dont celle de Yamine Khira, parti précipitamment en Algérie. Sa famille est mise sur écoute. Dans les conversations, il est question du meurtre. Sur l'une des écoutes, les sœurs de Yamine Khira se demandent si leur frère va rentrer et font allusion à une "affaire" le concernant pour laquelle il aurait déclaré "avoir fait une énorme connerie".

Les proches d'Olivier Mambakasa avaient pensé d'abord à un crime raciste © Radio France - Véronique Pueyo

Lors d'une autre écoute, entre Khira et sa mère, elle lui demande pourquoi il a tué un homme et il répond : " J'étais pas bien dans ma tête, j'étais fatigué, je ne veux pas parler."

Rebondissement

Mais Khira est introuvable jusqu'à ce jour de mai 2020. Le bailleur social Grenoble Habitat avait requis la force publique pour expulser des squatteurs d'un appartement situé au 13ème étage d'un appartement, à la Villeneuve. En voulant échapper aux policiers, l'un d'eux tente de s'enfuir par la fenêtre, mais tombe et meurt. L'autre, c'est Yamine Khira. Il se réfugie sur un balcon, où la police retrouve des armes. En chutant du 13e au 12e étage, Khira se brise les deux talons. Après avoir subi une intervention chirurgicale, il est placé en garde à vue, puis incarcéré mais nie les faits.

Sa famille, qui au départ affirmait qu'il était impliqué dans le meurtre, a part la suite changé de version, et revenait sur ses déclarations initiales.

Crime gratuit

Maitre Marc Baclet, du barreau de Beauvais défend la femme et les 2 enfants -issus de deux unions différentes- d'Olivier Mambakasa : "C'était un homme bon, qui ne voulait du mal à personne. Il s'occupait de ses enfants, il avait un petit garçon qui vivait avec lui et une fille, d'un premier lit, qui habitait en Belgique et qu'il voyait souvent. C'était un bon mari et un bon papa. C'est d'autant plus horrible que c'est un crime totalement gratuit, dans mobile. Au départ, on avait pensé à un crime raciste car un témoin avait dit avoir entendu des insultes racistes, mais l'enquête n'a pas permis de confirmer cette hypothèse. La famille attend beaucoup du procès, elle espère que les langues vont se délier et qu'elle connaitra la vérité."

De son coté, l'avocate de Yamine Khira, Maitre Léa Forest, n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès.