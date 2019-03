Le meurtrier d'Alexia sur l’île d'Oléron condamné à 15 ans de prison

Saintes, France

Les jurés de la cour d'Assises de Saintes ont délibéré pendant plus de cinq heures, ce mercredi après-midi, après trois jours de procès à huis clos. Ils ont finalement retenu l'excuse de minorité pour condamner le jeune homme qui a poignardé Alexia à 15 ans de prison assorti de 10 ans de suivi socio-judiciaire.

L'avocate générale avait requis 30 ans et 15 ans de suivi socio-judiciaire à l'issue de la peine. Au moment des faits, l'accusé était mineur. Il avait un an de plus qu'Alexia, 15 ans, qui était scolarisée comme lui au CEPMO, le lycée expérimental de l'Ile d'Oléron. La jeune fille a disparu le 1er février 2016, après les cours. Son corps a été retrouvé un mois plus tard dans le parc du lycée, enfoui sous des branchages. Alexia a été poignardée et étranglée mais n'a pas subi de violences sexuelles.

En garde à vue, le jeune homme aurait expliqué aux gendarmes qu'il aurait été pris d'un accès de violence au moment où la jeune fille avait refusé ses avances.

Déçue par le verdict, la maman d'Alexia, veut se battre pour que la loi change.

Après trois jours de procès éprouvants, la mère d'Alexia a dit sa déception à l'issue du verdict : elle ne supporte pas que le meurtrier de sa fille puisse sortir de prison avant la fin de sa peine car il n'y pas de période incompressible pour un mineur. Christelle Dehert-Renaud a annoncé qu'elle allait se battre pour que la loi change.