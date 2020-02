Le meurtrier d'un étudiant à Montpellier en 2011 remis en liberté

Le jeune homme de 25 ans condamné en Algérie à 10 ans de prison après le meurtre d'un étudiant de 23 ans à Montpellier en 2011 sort de prison ce vendredi. La demande de remise en liberté faite par son avocat, maître Luc Abratkiewicz, a été acceptée ce vendredi après-midi à la cour d'appel de Montpellier.

Les faits remontent à la nuit du 2 au 3 janvier 2011 avenue de Lodève. Saïd Nabi, alors âgé de 16 ans, est en train de voler une voiture en bas d'un immeuble dans un quartier de Montpellier lorsque l'un des habitants descend avec son fils pour le stopper. L'agresseur donne un coup de couteau au père, juste en dessous de la clavicule, et frappe de deux coups de couteau le fils, un étudiant de 23 ans. Pierre Hibon de Frohen meurt, touché en plein cœur.

L'agresseur s'enfuit alors en Algérie où il est arrêté et condamné à 10 ans de prison ferme. Après avoir passé huit ans derrière les barreaux, il retourne en France en novembre 2019. Il sera interpellé à la sortie de l'avion à l'aéroport de Montpellier.

Son avocat estime que si son client n'a pas été extradé en France au moment de son arrestation en Algérie, c'est pour des raisons de procédures administratives indépendantes de la volonté de son client.

Maitre Luc Abratkiewicz rappelle "qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits" et salue la décision de la cour d'appel de Montpellier de libérer son client : "C'est une bonne nouvelle pour le droit. La cour d'appel de Montpellier a considéré que l'arrestation en novembre était arbitraire, car le mandat d'arrêt de 2011 contre mon client est caduc. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un procès en France, mais je m'attends désormais à des années de débats juridiques."

Le père de la victime, Pierre Hibon de Frohen, veut lui un procès en France.