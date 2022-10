Le meurtrier d'une auto-stoppeuse à Sommières de nouveau jugé en appel à Mende

C'est ce mardi le deuxième jour du procès en appel aux assises de la Lozère de Mathieu Danel. Le jeune homme de 27 ans est rejugé depuis lundi à Mende, il avait déjà été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à 22 ans de sûreté en janvier dernier, à Nîmes (Gard). Condamné pour avoir poignardé à mort (17 coups de couteau) une autostoppeuse de 39 ans, à Sommières. Le meurtre remonte au 19 juin 2018 : la victime, Claire Reynier, âgée de 39 ans. Il l’avait prise en auto-stop, avant de profiter d’être seul avec elle dans un endroit isolé pour la poignarder à 17 reprises. Il s’était ensuite dénoncé au commissariat de Montélimar, sa ville natale. Son seul but : connaître la sensation de tuer. Lors de son premier procès à Nîmes, l’accusé n’avait montré aucun remords.

Lors de la première journée du procès en appel à Mende, les enquêteurs de la brigade de Vauvert ont été entendus. Chacun leur tour, ils ont retracé le jour du meurtre.

Aux assises du Gard, la Cour l’avait reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Tout l’enjeu de ce procès en appel est de déterminer la préméditation. "Elle est loin d'être évidente, assure Jérôme Arnal, avocat de l’accusé ; le seul élément qui pourrait la caractériser, c'est qu'il puisse expliquer qu'il avait cette envie au fond de lui-même. Mais après, il n'y a aucune préparation. Il va passer à l'acte par opportunité. Et au regard de tout ça, ça me paraît compliqué de qualifier et de retenir une préméditation".

"Cette histoire de préméditation ne tient pas la route du tout, réplique Anthony Chabert (barreau de Montpellier), avocat de la famille de la victime. A partir du moment où vous avez quelqu'un qui achète une dague un mois auparavant, qui a l'intention de tuer qui le taraude depuis un an maintenant, et qu'il trouve la proie idéale... ça va être difficile à mon sens pour la défense d'écarter la préméditation"