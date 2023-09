Le meurtrier de Kylian condamné à 18 ans de réclusion criminelle

Au bout d'un procès qui aura duré quatre jour, Ryan Bérichel a été reconnu coupable ce vendredi du meurtre de Kylian Klising, le 21 juin 2021 à Carantec. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Un verdict accueilli par les applaudissements de la famille de Kylian. 18 ans, c'est plus que les réquisitions du parquet qui en demandait 15.

Pour les parties civiles, c'est un immense soulagement. "La justice est passé, on a été entendu", souffle le père de Kylian à la sortie du tribunal. Pour leur avocat, Me David Rajjou, "ils ont donné leur confiance à la justice et la justice leur a répondu, ils vont enfin pouvoir commencer leur processus de deuil".

Pour les jurés, l'intention de tuer de Ryan Bérichel n'a donc fait aucun doute. Son avocat avait pourtant plaidé pour que les faits soient requalifiés en "violences avec arme ayant entrainer la mort sans intention de la donner". Lors de l'énoncé de sa peine, le jeune de 20 ans est apparu sous le choc, tout comme sa famille. Il a 10 jours pour faire appel.