Le meurtrier présumé d'Amandine Estrabaud est jugé en appel cette semaine à Toulouse

La cour d'assises de Haute-Garonne juge en appel à partir de ce matin et jusqu'à la fin de la semaine Guerric Jehanno, un maçon de 33 ans, meurtrier présumé d'Amandine Estrabaud. Condamné en première instance à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2020 pour enlèvement, viol et meurtre, il clame son innocence. Le corps de la jeune femme de 30 ans, surveillante au lycée de Castres, disparue dans le Tarn à Roquecourbe (entre Castres et Albi) n'a jamais été retrouvé. Les faits sont anciens, ils remontent au 18 juin 2013.

Une paire de ballerines et des boucles d'oreilles retrouvées à l'arrière de la maison

Rappel des faits : le 18 juin 2013 une voisine aperçoit Amandine Estrabaud rentrant chez elle à Roquecourbe dans l'après-midi accompagnée par un homme au volant d'un fourgon. A 18h, le camion n'est plus là. Amandine Estrabaud non plus. Elle ne donnera plus aucun signe de vie.

A l'intérieur de la maison : aucun désordre. C'est à l'arrière du pavillon que la scène inquiète : l'herbe est couchée sur une zone importante, au sol une paire de ballerines d'Amandine et une paires de boucles d'oreille aux attaches défoncées comme si elles avaient été arrachées.

Le bornage téléphonique permet de lister 52 suspects potentiels dont Guerric Jehanno qui travaillait sur un chantier à proximité. Originaire du même village que la disparue, il correspond au profil dressé par la voisine : un homme de la même taille qu'Amandine 1m65/1m70, assez charpenté, cheveux châtains, portant un pantalon d'artisan.

Le témoignage décisif de codétenus

Guerric Jehanno clame son innocence depuis les toutes premières heures de sa première garde à vue. Mais plusieurs de ses codétenus affirment l'avoir entendu avouer, l'un d'entre eux s'est même vu confier le plan du lieu où le corps aurait été enterré. Parmi ces accusateurs : le même codétenu que celui qui a dénoncé Laurent Dejean dans l'affaire de la joggeuse de Bouloc. Un dossier où là encore le mis en cause clamait son innocence et où il a fini par être condamné.

Un climat de délation qui scandalise l'avocat toulousain Simon Cohen, défenseur de Guerric Jehanno : "les seuls indices articulés contre Guerric Jehanno sont les accusations de codétenus qui avaient intérêt à l'accuser (...), il est victime d'une délation orchestrée par des repris de justice qui n'ont pas le droit de prêter serment, dont un qui d'ailleurs a fait de la délation sa profession puisqu'il est le seul accusateur dans le dossier dit de la joggeuse de Bouloc". Et la robe noire conclut : "c'est insupportable".