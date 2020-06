Le meurtrier présumé d'un SDF Valenciennois interpellé et placé en détention provisoire

Après avoir nié les faits, le SDF interpellé lundi, a reconnu un "déchaînement de violences" contre la victime après un "différend futile" selon une source proche du dossier, qui ne précise pas l'origine de ce différend.

Le sans abri de 52 ans qualifié de "calme, non violent et plutôt solitaire" selon ses proches est mort sous les coups de son agresseur dans un préfabriqué situé sur le site des anciens abattoirs près de la déchetterie de Valenciennes, son corps avait été retrouvé le 4 mars dernier.

C'est grâce à de nombreux prélèvements sur la scène de crime, empreintes et traces biologiques par la police scientifique et grâce à une enquête de voisinage approfondie dans le milieu associatif qui gravite autour des sdf que la police judiciaire de Lille a retrouvé l'homme de 42 ans déjà connu pour des faits de vols et de violences.