Le meurtrier présumé d'une auto-stoppeuse à Sommières fait appel de sa condamnation à perpétuité

Dix jours après le procès du meurtre d'une auto-stoppeuse devant les assises du Gard, à Nîmes, Mathieu Danel fait appel de sa condamnation ce vendredi. Le meurtrier présumé avait été condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour avoir tué une femme de 39 ans de 17 coups de couteau. Le crime s'était déroulé en juin 2018 à Sommières et l'accusé avait expliqué avoir tué "pour savoir ce que cela faisait".

"Si vous condamnez quelqu'un à la peine maximale alors même qu'il s'est rendu de lui-même, le message que vous pouvez adresser au public aussi c'est : ne venez pas avouer vos crimes, il n'y a aucun intérêt à le faire, parce que même si vous le faites, de toute façon on vous condamnera à la peine maximale" - Maître Jérôme Arnal, avocat de Mathieu Danel, au micro FB Gard Lozère.

Le 21 juin 2018, Mathieu Danel, jeune homme jusque-là sans histoire, se présentait au commissariat de sa ville natale de Montélimar (Drôme) pour avouer un homicide commis deux jours plus tôt à Sommières, dans le Gard : après avoir dîné avec sa future victime, une femme qu'il avait prise en auto-stop, il l'avait tuée de plusieurs coups d'une dague de chasse achetée trois semaines plus tôt.

Mathieu Danel pourrait espérer une peine réduite car plusieurs points restent discutables selon son avocat, maitre Jérôme Arnal : "le premier élément discutable c'est la préméditation. Et puis le second point extrêmement important, c'est qu'il s'est rendu de lui-même deux jours après les faits, à un moment même où le corps n'avait pas été retrouvé, et où personne ne savait que cette malheureuse personne avait disparu".

"Je cherche quelque chose à dire, je sais à quel point je leur ai fait mal", avait déclaré l'accusé en s'exprimant une dernière fois avant que les jurés se retirent pour délibérer, à l'adresse des proches de sa victime. "Mais ça sonnerait faux et vous n'en croiriez pas un mot", avait-il ajouté, une nouvelle fois incapable d'exprimer le moindre regret: "Je sais que je pourrais être profondément ému par tout ce qui a été dit, mais ça n'a pas été le cas. Moi aussi, je me trouve abject".

Cet appel de Mathieu Danel laisse évidemment un sentiment mitigé à l'avocat de la famille de la victime, maître Anthony Chabert : "ça a été encore une fois un moment pénible, parce que justement ils n'ont pas envie de revivre de tels moments. Alors bien entendu, le droit d'appel est un droit absolu, je ne le conteste pas. Mais il y a une forme d'incohérence dans ses prises de position. A chaque fois que l'occasion lui a été donnée de montrer un peu d'empathie, de regrets, de remords, il a bien indiqué qu'il n'en avait pas." La victime, Claire Reynier, 39 ans, avait reçu 17 coups de dague, portés avec une "très grande violence", dont le dernier, mortel, avait atteint le cœur en transperçant le sternum, selon le médecin légiste.

"Il a provoqué cette peine maximale. Donc là, ce n'est pas très logique, tout ça, mais ça lui correspond" - Anthony Chabert, avocat de la famille, sur FB Gard Lozère

Un nouveau procès devrait donc se tenir dans un délai d'un an et il devrait être délocalisé, sans doute devant la cour d'assises du Vaucluse.