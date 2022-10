Le meurtrier présumé de Florence Gandil s'est suicidé à la prison de Tarbes. Les faits se sont produits ce dimanche, comme le confirme le parquet de Pau. Cet homme de 56 ans, ancien parachutiste à Tarbes, était soupçonné d'avoir tué sa compagne dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2020 à Tarbes, rue Ingres. Thierry Prat avait été mis en examen pour meurtre avec acte de torture ou barbarie. Il avait été incarcéré à la prison de Tarbes. La scène avait été particulièrement violente, la femme avait eu les bras presque arrachés.

L'amnésie partielle du meurtrier présumé

Thierry Prat avait reconnu les faits mais assurait ne pas se souvenir de tout. L'avocat de la famille de la victime, Me Thierry Sagardoytho, regrette que ce dossier n'ait pas abouti entre temps : "Les proches de Florence Gandil ont perdu cette femme dans des conditions épouvantables. Ils ont attendu sagement pendant 30 mois. Aujourd'hui, après avoir perdu cette femme rayonnante, très appréciée et très connue à Tarbes, on les prive de la possibilité d'un procès parce que cet homme qui n'en pouvait sans doute plus de cette incarcération sans aucune forme d'horizon s'est donné la mort. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura donc pas de justice."

"Le décès est survenu dimanche, poursuit Me Thierry Sagardoytho. Nous n'avons même pas reçu un mot du juge d'instruction qui nous aurait informé que cet homme était décédé. J'ai appris cela fortuitement. Si je ne l'avais pas su, la famille l'aurait appris par la presse. On parle à volonté de droit des victimes, on tartine à longueur d'émission sur une meilleure prise en compte des droits et des conditions carcérales, tout ça est de la poudre aux yeux."

La reconstitution avait eu lieu en juillet 2021

Pendant sa détention, le meurtrier avait fait des séjours dans un hôpital de la région toulousaine (UHSA). Selon Me Sagardoytho, les dernières expertises psychiatriques estimaient qu'il était en état dépressif, et qu'il n'y avait "ni altération ni abolition de la responsabilité pénale". Lors de son interpellation, Thierry Prat avait déjà tenté de se suicider.