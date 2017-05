Le meurtrier présumé de Jérémie jugé aux Assises

Ce marocain de 35 ans est accusé d'avoir égorgé un étudiant pour lui voler sa montre. La police a mis prés d'un an pour le retrouver. En France et d'autres pays d'Europe, il a collectionné jusqu'à 137 identités différentes.A Marselle, cette affaire avait suscité une vive émotion.

C'est l'histoire d'un meurtre gratuit qui frappe un jeune sans histoire. Au cœur de l'été 2013, Jérémie Labrousse, 21 ans vient passer le week-end à Marseille avec d'anciens camarades de son école de commerce. Sur le chemin de la gare St Charles où il va chercher une amie, un marginal le frappe à la gorge avec le tesson d'une bouteille. Jérémie fait quelques pas et s’effondre devant un bar. Il meurt deux jours plus tard à l’hôpital.

Une affaire bouleversante pour les Marseillais

L'affaire suscite très une vive émotion à Marseille. Huit mois avant les élections municipales, les candidats s'en mêlent et relancent la question de l'insécurité dans la ville. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls supervise lui même l'enquête. Il annonce l'arrestation d'un SDF, rapidement mis hors de cause. En fait, l'enquête sera longue et difficile.

Ce procés a bien failli ne jamais avoir lieu. Au début de leurs investigations, les policiers n'ont pratiquement pas de témoins directs du meurtre. Aucune trace ADN non plus. Et comble de malchance, ce 9 aout 2013, la caméra de surveillance de la ville de Marseille pivote juste au moment ou Jérémie est frappé.

Un travail de fourmi

Cinq policiers spécialement affectés à cette enquête se lance alors dans un travail de fourmi à travers la ville. Ils vont visionner des heures d'enregistrement des caméras de la ville.

Les enquêteurs lancent plusieurs appels à témoins et vont identifier deux hommes aperçus sur le Vieux Port, prés de l'Hotel de ville avec l'agresseur quelques minutes avant l'agression de Jérémy. Ils peuvent alors retrouver la trace d'un certain Samir. Ce marocain, condamné plusieurs fois collectionne les identités. Au total : 137 noms différents en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Suisse et en Belgique. C'est dans ce dernier pays qu'il est retrouvé, déjà incarcéré à Bruxelles pour une agression violente commise elle aussi avec un tesson de bouteille.

Devant le juge d'instruction à Marseille, Samir Dardouri avoue avoir frappé Jéremie pour lui voler sa montre, une Swatch de quelques dizaines d'euros seulement.Il dit au magistrat : C'est Dieu qui a voulu qu'il meure ce soir là". Cinq psychiatres qui ont examiné le meurtrier présumé ont considéré qu'il n'y avait aucune altération de son discernenement. L'homme peut donc être jugé. Verdict mardi prochain.