Le meurtrier présumé de l'inconnue du Jura interpellé

En décembre 2016, le corps d'une jeune femme avait été retrouvé dénudé et lardé de plus de vingt coups de couteau, dans un bois du Frasnois, dans le Jura. Au terme de près d'un an d'enquête, la victime a été identifiée et son meurtrier présumé interpellé ce mardi.

Le 15 décembre 2016, c'est un bûcheron qui avait fait la macabre découverte, dans un bois du Frasnois, près des Cascades du Hérisson, dans le Jura. Le corps de la jeune femme présentait vingt-six coups de couteau, mais aucun mortel. Son visage était tellement abîmé qu'il était méconnaissable.

Portrait robot en 3D

Un premier appel à témoin ne donne rien. Les gendarmes diffusent alors, mi-janvier, un portrait robot en 3D de la victime, sur la base d'une reconstitution faciale effectuée par l'institut de recherches criminel de la gendarmerie nationale. Ils épluchent aussi un à un, les 800 dossiers de disparition inquiétantes en France et élargissent les recherches à toute l'Europe.

Drame sur fond de prostitution

C'est finalement au terme d'une enquête menée en collaboration avec la police du canton de Vaud, en Suisse, que la victime est identifiée. Un homme originaire du Doubs est interpellé mardi 7 novembre. Il serait un client de la jeune femme. Le suspect est présenté ce jeudi au tribunal de Besançon en vue de sa mise en examen pour meurtre.

Les autorités françaises et suisses tiendront une conférence de presse ce jeudi après-midi au palais de justice de Besançon.