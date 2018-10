Bouloc, France

La famille de Patricia Bouchon a désormais une date. La Cour d'Assises de la Haute-Garonne jugera son meurtrier présumé, Laurent Dejean, du 14 au 29 mars 2019, d'après l'avocate de la famille Lena Baro.

Patricia Bouchon, une femme de 49 ans, secrétaire dans un cabinet d'avocats toulousains et mère de famille, avait disparu à Bouloc au nord de Toulouse le 14 février 2011, alors qu'elle était partie faire son footing vers 4h du matin. Son corps n'avait été retrouvé qu'un mois et demi plus tard, dissimulé dans une conduite d'eau à Villematier, à une dizaine de kilomètres.

Soulagement de la famille

Après de longues recherches, la gendarmerie avait fini par interpeller Laurent Dejean en février 2014, un plaquiste de métier, habitant du frontonnais qui n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il a été mis en examen pour homicide volontaire en 2015. Début 2018, il avait contesté son renvoi devant une cour d'assises, mais la chambre de l'instruction a pris la décision de maintenir ce renvoi. A l'époque, la famille de Patricia Bouchon avait été grandement soulagée.