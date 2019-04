Le meurtrier présumé de son ex compagne à Vallères interpellé et mis en examen pour assassinat

Tours, France

Après 15 jours de cavale l'auteur présumé du meurtre de Vallères le 31 mars dernier a été interpellé dimanche en Charente Maritime. L'homme âgé de 67 ans est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau mortels sur son ex amante sur le parking de la guinguette de Vallères, il n'aurait pas supporter de la voir arriver avec trois amies. Cette interpellation, les policiers la doivent à une femme qui était non seulement à la guinguette de Vallères le jour des faits mais également à St-Palais-sur-Mer en Charente Maritime dimanche dernier, là aussi dans une guinguette de cette commune proche de Royan, guinguette où l'homme en fuite s'était rendu. Ce témoin a aussitôt reconnu l'auteur présumé de cet assassinat et prévenu les forces de l'ordre qui n'ont eu aucun mal à interpeller l'individu quelques minutes plus tard. Le sexagénaire a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour assassinat. Selon le procureur de la république de Tours l'homme ne s'est pas encore expliqué sur les faits qui lui sont reprochés. Le juge des libertés et de la détention a décidé de l'incarcérer.