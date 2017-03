Le meurtrier présumé du petit Luca à Joeuf de nouveau déclaré irresponsable

La contre-expertise psychiatrique du meurtrier présumé du petit Luca, à Joeuf en octobre 2015, en arrive aux mêmes conclusions que la première expertise : l'homme qui a attaqué l'enfant est déclaré pénalement irresponsable, à cause de sa maladie mentale, une schizophrénie paranoïaque.

C'est une immense déception pour les parents de Luca, ce petit garçon de 7 ans tué en pleine rue de plusieurs coups de couteau par un déséquilibré le 15 octobre 2015 à Joeuf, dans le Pays Haut meurthe-et-mosellan. La contre-expertise psychiatrique du meurtrier présumé vient de leur être adressée: elle conclut à son irresponsabilité pénale. Cet habitant de Joeuf, âgé de 31 ans au moment des faits, a été diagnostiqué schizophrène. Une 1er expertise psychiatrique, en juin dernier, en était arrivée à la même conclusion. A priori, il n'y aura donc pas de procès.

La mère de Luca: "Au nom de mon fils, je souhaite me battre pour qu'il y ait un procès"

Même si l'un des deux psychiatres sollicités pour la contre-expertise n'a pas encore fini de rédiger son rapport, celui que vient de rendre son confrère est sans appel. Tout comme la 1er expertise, il déclare irresponsable pénalement le meurtrier présumé du petit Luca. Ce trentenaire ne peut pas être jugé parce qu'il souffre d'une lourde maladie mentale, une schizophrénie paranoïaque, qui l'empêche totalement de saisir la gravité de ses actes. "Je n'arrive pas à comprendre qu'on en arrive à ces conclusions", regrette, profondément déçue, la mère de Luca.

Cette contre-expertise était attendue depuis plus de 8 mois par la famille du petit garçon violemment attaqué dans la rue, alors qu'il rentrait de l'école à Joeuf. L'avocat des parents, Me Xavier Iochum, a tapé du poing sur la table pour obtenir enfin le rapport. "Au nom de mon fils, je souhaite me battre pour qu'il y ait un procès", affirme la mère de Luca. Mais s'il n'y a pas débat parmi les experts, s'il n'y a pas de doute sur l'irresponsabilité pénale, le juge d'instruction ne pourra pas renvoyer le meurtrier présumé du garçon devant une Cour d'Assises. Même si c'est très difficile à entendre pour les parents...